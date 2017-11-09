Названы самые популярные сексуальные фантазии мужчин и женщин

Респонденты, среди которых были 241 женщина и 159 мужчин, рассказали о наиболее частых сексуальных фантазиях и фетишах.

Многие респонденты фантазировали о групповом сексе. makeitinny.com Социологи раскрыли самые популярные сексуальные фантазии мужчин и женщин. Самой распространенной эротической фантазией является секс с несколькими людьми или со знаменитостями.

Об этом говорят результаты социального опроса с помощью мобильного приложения Doppler, сообщает издание Refinery 29, пишет Lenta.ru.

Респонденты, среди которых были 241 женщина и 159 мужчин, сообщили о своих наиболее частых сексуальных фантазиях и фетишах. Оказалось, что они различаются между полами.

В ходе опроса 17,6 % участников сообщили, что фантазировали о групповом сексе, а 16,5 % — о половом акте со знаменитым человеком. При этом среди мужчин около 38 % опрошенных представляли секс с несколькими людьми одновременно, а среди женщин — только 8%. Что касается эротических фантазий об интиме со звездой шоу-бизнеса, то их предпочитали примерно одинаковая доля мужчин и женщин — 12 и 14 %.

Респонденты также фантазировали о ролевых играх (14%), БДСМ-практиках (7,7%) и сексе в общественном месте (3%).

Напомним, в Николаеве старшеклассникам одной из школ раздали брошюры с правилами безопасности для девушек, занимающихся секс-бизнесом.

фото: makeitinny.com