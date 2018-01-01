"Не порно единым". Стало известно, что дети и подростки ищут в интернете

Как и ожидалось, подрастающее поколение проводит время "в этих ваших интернетах" крайне познавательным образом.

Дети и интернет Reuters

Специалисты "Лаборатории Касперского" опубликовали результаты собственного исследования по поводу интернет-предпочтений детей и подростков.

Оказывается, наиболее популярная тема среди детей в Сети — видеоконтент (17,25% запросов). В эту категорию включены запросы, связанные с поиском роликов, стриминговых сервисов, работ видеоблогеров, сериалов и фильмов.

Кроме того, подрастающее поколение активно (13,59% запросов) интересуются темой онлайн-переводчиков – с испанского, итальянского, немецкого, русского и французского языков.

Общение в Сети и возможность обмена фотографиями — следующая по популярности тема поиска (9,88% запросов).

А вот некогда самая популярная категория "Компьютерные игры" сильно ухудшила свои позиции. С мая прошлого года по май нынешнего количество таких детских и подростковых запросов снизилось до 4,99%.

Сексуальный контент интересует подрастающее поколение гораздо меньше, чем игры, видео и музыкой. Чемпионами по поиску материалов с грифом "18+" являются дети из Японии. Причем они "забивают" в поисковики и сами материалы, и названия сайтов, и имена японских порнозвезд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в корпорации Google назвали самые популярные запросы украинцев в 2017-м.

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