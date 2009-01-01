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Не прошли детектор лжи. Большинство командиров в ЛНР отстранили от службы

Сегодня, 03:39

Командиров боевиков ЛНР проверили на детекторе лжи.

Боевики, ЛНР, флаг
hvylya.net
В террористической "Луганской народной республике" (ЛНР) большинство командиров боевиков отстранены от службы после проверки на детекторе лжи.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В ГУР отметили, что в подразделениях боевиков проводится проверка командного состава. Целью проверки является выявление злоупотреблений служебным положением.

"С целью выявления лиц, которые злоупотребляют служебным положением и не пригодны для дальнейшего прохождения службы на командных должностях, в 4 отдельной мотострелецкой бригаде (Алчевск) 2 АК по приказу командира бригады проводится проверка командиров подразделений на детекторе лжи. Большинство из них временно отстранены от исполнения служебных обязанностей, а один арестован", — говорится в сообщении.

Ранее в ГУР сообщали, что ФСБ ищет компромат на полевых командиров ЛДНР — местных заменят офицерами из России

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ЛНР, ГУР, разведка, боевики, проверка, детектор лжи, отстранение, командиры, злоупотребление
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