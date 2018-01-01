Не скрыть под одеждой: хирурги рассказали о новом виде пластики груди

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1 / 3 Белла Хадид стала одной из тренд-сеттеров в хирургии (instagram.com/bellahadid)

Торчащие под одеждой соски стали новым трендом в США.

Певица Рианна и топ-модели Кендалл Дженнер и Белла Хадид, которые часто появляются перед публикой без бюстгальтера, задали новый тренд, получивший название "дизайнерский сосок".

Американский пластический хирург Норман Роуи рассказал, что к нему начали приходить девушки с просьбой накачать им соски, сообщает The Sun.

"Люди уделяют внимание каждой мелочи. Женщинам уже не хватает обычного увеличения груди или ринопластики, они хотят прокачать каждую деталь", — пояснил доктор и добавил, что его пациенты стремятся во всем быть похожими на знаменитостей.

Процедура представляет собой введение в сосок инъекций со специальным филлером из гиалуроновой кислоты. По словам Роуи, раствор добавляет соскам объем, который заставляет их торчать из-под одежды.

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