Не мог взлететь. На Киевщине копы спасли ястреба, фото

Птица находится в ветбольнице, отметили в МВД.

Спасенная правоохранителями птица находится в ветбольнице facebook.com/Патрульна-поліція-Борисполя

Патрульные полицейские Борисполя Киевской области спасли ястреба, птица была на дороге и не могла взлететь.

Сейчас птица в ветбольнице, врачи обещают вылечить птицу и отпустить на волю, говорится на странице МВД Украины в Facebook.

"Во время патрулирования ребята заметили непонятный комочек на трассе. Оказалось, что птица не смогла взлететь", — сообщили в ведомстве.

По данным патрульной полиции Борисполя, опубликованным не ее странице в соцсети, "экипаж дорожной полиции, который патрулировал автодорогу М-03 (Киев — Должанское — Ред.), на 90 км заметил небольшой черный комок".

"Патрульные не проехали мимо… На дорожной разметке, посреди проезжей части, сидел ястреб. Птица не могла взлететь и выглядела беспомощной", — отмечается в сообщении.

Напомним, в августе 2016 года в Полтаве из одной из квартир вылез питон, хозяин которого находился в командировке, змею поймали патрульные вместе со специалистом. Узнать больше об инциденте можно здесь.