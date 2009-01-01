"Не так страшен Зорян, как его Шкиряк". В Украине троллят фейк росСМИ

В соцсетях бурно отреагировали на дикий ляп росСМИ.
Напомним, по версии российских "журналистов", заказчиком стали два человека "Зорян и Шкиряк".
В соцсетях бурно отреагировали на дикий ляп росСМИ яркими фотожабами и меткими шутками.
Tetyana Omelyanova: На самом деле их было четверо: Зо, Рян, Шки и Ряк. Зо и Шки - братья, а Рян и Ряк – однофамильцы
Anton Zhupan: Сквозь шкиряка к зорянам.
Oleg Buniak: "А Захарченком займуться Арсен з Аваковим", - наказ Турчинова після засідання РНБО
Viktor Zaionchkovskyi: Зорян був парубок моторний, І хлопець хоч куди Шкіряк
Yulia Klochko: "Не так страшний Зорян, як його Шкіряк".
Фото: facebook.com/onpmrestored.