"Не так страшен Зорян, как его Шкиряк". В Украине троллят фейк росСМИ

В соцсетях бурно отреагировали на дикий ляп росСМИ.

В Украине троллят фейк росСМИ facebook.com/onpmrestored

Напомним, по версии российских "журналистов", заказчиком стали два человека "Зорян и Шкиряк".

В соцсетях бурно отреагировали на дикий ляп росСМИ яркими фотожабами и меткими шутками.

Tetyana Omelyanova: На самом деле их было четверо: Зо, Рян, Шки и Ряк. Зо и Шки - братья, а Рян и Ряк – однофамильцы

Anton Zhupan: Сквозь шкиряка к зорянам.

Oleg Buniak: "А Захарченком займуться Арсен з Аваковим", - наказ Турчинова після засідання РНБО

Viktor Zaionchkovskyi: Зорян був парубок моторний, І хлопець хоч куди Шкіряк

Yulia Klochko: "Не так страшний Зорян, як його Шкіряк".

Фото: facebook.com/onpmrestored.