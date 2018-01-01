"Не только рубль умеет пробивать дно": в Домодедово задержали рейс из-за конфуза с золотыми слитками

Самолет заменили, и пассажиры улетели уже на другом.
"Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки. Во время погрузки они упали и в прямом смысле пробили дно грузового отсека", — сообщил Telegram-канал Mash, отметив, что срываться с места уже нет нужды: золото уже собрали.
Самолет заменили, и в Испанию пассажиры улетели уже на другом.
"Не только рубль умеет пробивать дно", – резюмировал Telegram-канал.
Напомним, что в середине марта аналогичный инцидент произошел в аэропорту города Якутск. Тогда самолет при взлете также "растерял" золотые слитки.