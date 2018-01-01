"Не тянет как следует секс". Тайская порноактриса развелась с 72-летним миллионером

Очевидно, женщина была сильно "удивлена", узнав, что все свои лучшие сексуальные подвиги мужчина уже совершил.

порноактриса Нонг Нэт mirror.co.uk

33-летняя тайская порноактриса Нонг Нэт (госпожа Кесарин Чайчалермпол) развелась с 72-летним американским миллионером Гарольдом Дженнингсом.

Как сообщает британское издание Mirror, брак азиатской звезды "взрослого кино" и бывшего коммерсанта продлился чуть больше года.

На развод подала именно Нонг Нэт. Женщину не устраивала интимная и семейная жизнь.

"Я чувствовала себя ребёнком, присматривающим за своей нянькой. Его ритм жизни не для меня. Я хочу найти другого и сейчас активно принимаю предложения".

Интересно, что Нонг Нэт просит в первую очередь новых потенциальных кавалеров предоставлять справки о финансовых доходах за последние пять лет, а только потом сведения о росте и телосложении (плюс пару качественных фото) и о национальности и стране проживания.

Напомним, ранее российская порнозведа разделась в эфире ток-шоу.



