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"Не забудем, не простим". Сенатор из РФ выдал американского маньяка за "жертву бандеровцев"

Сегодня, 19:10

Однополченци звали его по позывному "Чарли", пишет Морозов.

Чарльз Мэнсон
Морозов написал трогательный пост про Мэнсона NYdailynews.com
В России член Сената Игорь Морозов опростоволосился, выдав известного американского маньяка Чарльза Мэнсона за "жертву бандеровцев" на Донбассе.

Морозов распространил новость о смерти "замученного бандеровцами старика" на своей странице в Twitter, не заметив, что это был очевидный фейк, сообщает beztabu.net.

"Храбрый старик был связным в отряде бойцов за свободу Новороссии. Соседи и друзья в Луганске знали его как Михалыча, однополченци звали его по позывному "Чарли". Сегодня он попал в лапы бандеровцев. Перед расстрелом мрази нарисовали свастику у него на лбу. Не забудем, не простим!" — говорится в фейковой новости с фотографией известного убийцы.

Чарльз Мэнсон, Морозов
@Morozov_IN

Напомним, ранее пропагандисты "ДНР" рассмешили новым фейком: "Моторола" творил чудеса.

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Мэнсон, Морозов, Россия, сенатор, маньяк, Донбасс
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