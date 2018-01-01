"Небесная кара". В США британской туристке проткнуло ногу пляжным зонтом

Инцидент произошел на пляже одного из курортов штата Нью-Джерси.
Соответствующее сообщение опубликовало британское издание "The Independent" со ссылкой на информацию, поступившую от местного шерифа Томаса Бойда.
По его словам, спасателям пришлось перерезать металлическое основание зонта болторезом – для того, чтобы нормально разместить пострадавшую в карету скорой помощи. Как заявляют очевидцы, зонт "принесло" ветром с другого конца пляжа.
Пострадавшая была гоститализирована. О степени серьезности полученной ею травмы пока ничего не известно.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в сад британца с неба упала мертвая акула.
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