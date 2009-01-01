Неизвестные силой заставили группу проекта "Украинский сенсации" уничтожить материалы расследования янтарного дела

Группа "1+1 Медиа" уже обратилась к силовым структурам страны с просьбой разъяснить данную ситуацию.

9 сентября, группа неизвестных совершила нападение на съемочную группу проекта "Украинские сенсации" телеканала "1+1" во время работы над расследованием о нелегальной добыче янтаря в Ровенской области.

Об этом сообщил журналист Тарас Середич на своей странице в социальной сети.

"Только у нашей съемочной группы нелегальные копатели янтаря едва не забрали камеру (с боями не отдали) и удалили ВСЕ видео. Из личных телефонов в том числе. Ситуация такова: белый день, дорога возле села Грицки (Ровенская обл). Следим за "фишками" — людьми, которые стоят "на шухере" у мест, где моют янтарь. Через полчаса наблюдений наш автомобиль окружают 8 машин (потом подъезжали новые) и блокируют проезд. Агрессивные мужчины (людей около 20) в камуфляже силой "достают" нас из машины. То, что мы журналисты — им "по ..., потому что все мы продажные и снимаем не то, что надо". У водителя забрали ключи. Заверили, что мы отсюда не уедем, если не удалим все видео. Удалили. О папке в айфоне "недавно удаленные" также не забыли. Грамотные. Полчаса разговоры про "понятия" — и мы свободны, но нас любезно сопровождали до безопасного расстояния".

Кроме того, журналист сообщил об угрозах со стороны нападавших, а также применении физической силы с целью изъятия техники. Так, видео с телефона журналиста удалил один из нападавших, а видео с камер — съемочная группа под давлением нападающих. Журналисты уже написали заявление в полицию.

"1 + 1 Медиа" обращается к председателю Ровенской областной государственной администрации Муляренко Алексею Витальевичу, Министру внутренних дел Арсену Авакову, Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, а также к главе СБУ Василию Грицаку с запросом прояснить, как могла произойти ситуация, когда в Украине действуют группировки, орудующие вопреки закону и препятствующие журналистской деятельности. Надеемся на скорое расследование и разъяснения ситуации, говорится в сообщении.

Напомним, 5 марта, во время съемок дома украинской певицы Светланы Лободы — Loboda — на съемочную группу телеканала 1+1 с оружием напали ее охранники.

фото: liveam.tv