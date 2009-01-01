Неизвестные заблокировали работу российских банкоматов в Украине, опубликованы фото

Банкоматы залили монтажной пеной, чтобы прекратить предоставление банковских услуг.

По всей Украине неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков.

На наклейках, которыми были заклеены витражи и двери банков, а также сами банкоматы, изображен тег #RUSBANKOVER, говорится в сообщении на сайте пресс-центра НК "Азов".

Отмечается, что эти банкоматы залили монтажной пеной, чтобы прекратить предоставление банковских услуг.

В "Азове" заявили, что борьба с российским влиянием в украинской банковской сфере в дальнейшем будет сопровождаться подобными радикальными действиями.

Стоит также отметить, что 10 марта "Штаб блокады торговли с оккупантами" заявил, что намерен остановить работу "Сбербанка" в Украине через 2 недели, если правительство не закроет этот банк.

Кроме того, 7 марта, российский государственный банк — Сбербанк — начал обслуживать людей по "паспортам" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

фото: azov.press