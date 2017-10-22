Некомплект в "армии" ЛДНР: из зэков сколачивают штрафную роту, формируют "казачье войско"

В случае обострения обстановки, предусмотрено применение сводного подразделения на передовых позициях.
Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.
"В случае обострения обстановки, предусмотрено применение сводного подразделения на передовых позициях и формирование новых военизированных подразделений", — пояснил представитель.
Кроме того, добавил он, в соответствии с указом главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко, на временно оккупированной территории Донецкой области формируется так называемое "Приазовское казачье войско".
"В настоящее время начат набор добровольцев на прохождение службы в одном из таких полков", — сообщил Лысенко.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР российские офицеры отжимают авто у местных жителей.