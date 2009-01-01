Некомплект в "армии" ЛНР. Оккупанты набирают в войска калек — разведка

Упрощена процедура приема на "военную службу" в ЛНР.

В банды ЛНР набирают калек Facebook Роман Бочкала

Во "2-ом армейском корпусе" (Луганск) командование Вооруженных сил РФ принимает меры для недопущения дальнейшего снижения уровня укомплектованности оккупационных войск.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Введен запрет на увольнение с военной службы при любых обстоятельствах, даже при наличии грубых нарушений условий контракта.

Кроме того, упрощена процедура приема на военную службу. В некоторых подразделениях "2-й отдельной мотострелковой бригады" (Луганск) набор военнослужащих осуществляется без прохождения ими медицинского осмотра. Это уже привело к принятию на военную службу лиц с физическими недостатками, которые не способны выполнять боевые задачи в сложных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 "мотострелков" ЛНР сбежали с передовой.