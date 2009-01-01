Некомплект в "армии" ЛНР. Оккупанты набирают в войска калек — разведка

Упрощена процедура приема на "военную службу" в ЛНР.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.
Введен запрет на увольнение с военной службы при любых обстоятельствах, даже при наличии грубых нарушений условий контракта.
Кроме того, упрощена процедура приема на военную службу. В некоторых подразделениях "2-й отдельной мотострелковой бригады" (Луганск) набор военнослужащих осуществляется без прохождения ими медицинского осмотра. Это уже привело к принятию на военную службу лиц с физическими недостатками, которые не способны выполнять боевые задачи в сложных условиях.
Напомним, ранее сообщалось, что 7 "мотострелков" ЛНР сбежали с передовой.