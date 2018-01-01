"Необычная конфета". В Германии врач убил любовницу, посыпав пенис кокаином

Медик, как пресловутый поручик Ржевский из анекдотов, оказался тем еще затейником.

Кокаин bloknot-krasnodar

В Германии 42-летний Андреас Нидербихлер, известный пластический хирург, обвиняется в непредумышленном убийстве 38-летней любовницы.

Такое сообщение в четверг, 12 апреля, опубликовал британский таблоид Daily Mail.

По версии следствия, перед тем, как заняться оральным сексом, мужчина обсыпал пенис кокаином. Непосредственно во время процесса женщине стало плохо и она потеряла сознание.

Нидербихлер вызвал бригаду скорой помощи. Женщину немедленно доставили в больницу, но спасти ее жизнь медики не сумели.

Вскрытие установило, что к смерти привела аллергическая реакция на кокаин. Во время следствия выяснилось, что Нидербихлер регулярно "баловался" своим "кокаиновым" пенисом с любовницами. Сразу трое женщин рассказали полицейским, что испытывали странные ощущения после секса с хирургом.

Нидербихлеру предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений, повлекших смерть человека. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Малайзии юная обнаженная модель погибла, упав с 20-го этаэ после секс-вечеринки