Неплохо накостыляли. "Доктор Смерть" назвал потери российских оккупантов на Светлодарской дуге

Сейчас в Енакиево двое военных РФ находятся на грани жизни и смерти, сообщил Чернов.

Могилы боевиков на Донбассе Фото: соцсети

Стали известны потери российских оккупантов и боевиков в боях на на Светлодарской дуге

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Facebook.

"Итак, некоторые итоги по оркопотерям на Светлодарском направлении на основании "весьма достоверных" источников: от "живых свидетелей", точнее сказать!", — написал он.

Согласно сообщению, из морга оккупированного Енакиево, по состоянию на 6 утра 24 декабря, рефрижератор увез 9 российских военных в морг больницы Калинина в Донецке.

Чернов также уточнил, что туда свозят российских военных со всей ДНР, кроме Новоазовска — из него тела забирают напрямую в РФ.

"После забора "граждан РФ", в морге Енакиево, с учетом привезенных в 3 утра 7 "свежесуточных" с 18.12 скопилось: 13 оркотел "местных": из ДНР и ЛНР и, быть может, и с территории Украины (Славянско-Краматорских орков с 2014 года, к сожалению, не всех еще утилизировали! Но процесс идет", — написал врач.

"Сегодня днем из Алчевска уже приезжала родня за одним из дохлых защитников — увезли хоронить "на родину". Учитывая, что трупов "народных милиционеров" ЛНР — едва ли не большая часть — то, вероятно, будут еще "родственники" из ЛНР", — добавил он.

По его словам, сейчас в Енакиево двое военных РФ находятся на грани жизни и смерти.

"Итого через Енакиево за 5 дней прошли минимум 22 трупа и не менее 25 среднетяжелораненых орков: жизнь пары остающихся в стационаре ГБ№1 — и сейчас под (большим) вопросом. Так что — не теряем надежды", — написал Чернов.

По его словам, через морг Дебальцево за 5 дней прошли как минимум 20 тел погибших россиян, и все — со Светлодарского направления.

"В ГБ№2 Горловки за неделю скопились до 25 среднетяжелораненых орков. Из них минимум 5 — со Светлодарска. Через морг прошло не менее 20 трупов, но именно Светлодарских вычленить сложно, так как врагу неплохо накостыляли, начиная с 15 числа и под Зайцево", — отметил врач.

Кроме того, по данным Чернова, в больнице имени Калинина в Донецке лежат минимум 30 тел за 5 дней, которые погибли на Светлодарском направлении. Он отметил, что к ним приехал судмедэксперт из РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге боевики понесли тяжелые потери.