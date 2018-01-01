Неправильные пчелы. В России эвакуировали пассажиров рейса в Крым из-за атаки насекомых

Впору подумать, что пчелы решили взять дело в свои жала и лично "объяснить" россиянам тот факт, что посещать аннексированный полуостров в обход Украины не стоит.

Пчелиный рой "Он Фермер"

В аэропорту "Внуково" пассажиров рейса "Москва - Симферополь" в среду, 18 апреля, из-за нападения пчел эвакуировали из ожидающего разрешения на взлет лайнера.

Соответствующее сообщение в среду, 18 апреля, опубликовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

Оказалось, что в грузовом отсеке внезапно открылся контейнер с пчелами.

"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета Боинг 737, готовившегося к вылету из Внуково в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", - заявили спасатели.

Всем пассажирам рейса авиаперевозчик "Россия" в ближайшее время обещает предоставить резервный самолет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина будет поставлять карпатских пчел в Канаду.