Неправильные пчелы. В России эвакуировали пассажиров рейса в Крым из-за атаки насекомых

Впору подумать, что пчелы решили взять дело в свои жала и лично "объяснить" россиянам тот факт, что посещать аннексированный полуостров в обход Украины не стоит.
Соответствующее сообщение в среду, 18 апреля, опубликовало агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Оказалось, что в грузовом отсеке внезапно открылся контейнер с пчелами.
"Во время погрузки контейнер оказался поврежден и пчелы стали проникать в пассажирский отсек самолета Боинг 737, готовившегося к вылету из Внуково в Симферополь. Было решено эвакуировать пассажиров", - заявили спасатели.
Всем пассажирам рейса авиаперевозчик "Россия" в ближайшее время обещает предоставить резервный самолет.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина будет поставлять карпатских пчел в Канаду.