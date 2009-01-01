Неудачный штурм Авдеевки. Больницы Донецка забиты сотнями раненых боевиков

В Центральную городскую клиническую больницу и Донецкую облбольницу им.Калинина привезли 200 раненых.

Больницы Донецка забиты сотнями раненых боевиков reukraine.blogspot.com

В результате штурма позиций сил антитеррористической операции в больницы оккупированного Донецка доставлены почти 400 боевиков.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook.

Сообщается, что в настоящее время в связи с неудачными штурмовыми действиями в Донецкой областной клинической травматологической больницы находятся 150 боевиков.

Кроме того, в Институте неотложной и восстановительной хирургии находятся еще 30 боевиков, а в Центральной городской клинической больнице и Донецкой областной больницы имени Калинина — 200.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР возраждают "заградотряды". Росгвардии разрешили стрелять в дезертиров.