Неутешительные новости с фронта: под Авдеевкой наши воины несут потери

Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии, погибли два украинских воина, пять ранены.

Reuters

Утром, 30 января, в результате обстрелов боевиками А вдеевки Донецкой области погибли два украинских воина, пять получили ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Ситуация на Донецком направлении вблизи Авдеевки остается напряженной. Утром противник продолжил коварные обстрелы из танков и артиллерии. Огонь по позициям Вооруженных сил Украины велся из населенного пункта Яковлевка и района Спартака.

Около 10.30 обстрел из тяжелого вооружения прекратился, но беспокоящий огонь из стрелкового оружия продолжается до сих пор. Двое наших бойцов погибли, пятеро ранены", — говорится в сообщении.

Ранее в штабе АТО сообщали, что за сутки, 29 января, на Донбассе погибли 5 украинских военных, 9 ранены и еще 4 — травмированы.

Кроме того стали известны имена 4 погибших бойцов ВСУ под Авдеевкой.