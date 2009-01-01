Невозможный человек. Станет ли Навальный новым Путиным

Лозунг Навального "Не врать и не воровать" вряд ли подразумевает план преобразования этого государства во что-то принципиально иное.
Сегодня Владимир Путин мог бы с полным правом повторить эту фразу. Как в России конца XVIII века вся политическая система состояла из одного Павла, так и сегодня она состоит из одного Путина. Важным лицом является лишь тот, с кем говорит император, то есть тот, кто допущен к августейшему уху. О существовании всех остальных можно и не вспоминать.
Политические партии в стране есть, однако только высочайше одобренные. Протестные акции допускаются, но лишь согласованные — то есть, протестовать против власти можно только с её, власти, согласия. Любое высказывание в Интернете может быть признано экстремистским, после чего его автору придётся сушить сухари в дальнюю дорогу.
В такой ситуации просто не мог появиться Алексей Навальный — публичный оппозиционный политик с президентскими амбициями. Его, в точности по Чехову, не может быть, потому что не может быть никогда. Политическая система страны не предполагает его существования.
Политическая борьба в обществе существует всегда. Если она вытеснена из публичного пространства, это не значит, что её нет. Всегда продолжается игра престолов, участники которой побеждают или погибают. Вопрос лишь в том, является эта игра открытой (как в демократических странах) или тайной.
Вспомним Российскую империю 1917 года. Падение монархии открыло простор для борьбы политических сил, однако лишь через несколько месяцев вся государственная система свелась к диктатуре партии большевиков. Но и в ней состязались за власть различные фракции. В 1921 году фракции были запрещены, но борьба за власть не прекратилась, лишь стала подковёрной. К концу 20-х годов утвердилось господство Сталина, но политическое соперничество никуда не делось. Просто все соперничали ради того, чтобы получить возможность нашёптывать Сталину на ухо.
Схожим образом обстоит дело и в нынешней России. У Кремля, как известно, много башен. Интересы у них в чём-то различаются, но все они так или иначе заинтересованы в сохранении самой системы. Тут задействованы интересы сотен и тысяч людей, которые в совокупности обладают огромной властью (собственно, они власть и есть — Путин лишь венчает эту пирамиду), но вне системы они никто.
Какова же эта система? Путин 17 лет выстраивал её с таким расчётом, чтобы она могла работать только во главе с ним. Для этого, собственно и нужны его знаменитые "прямые линии" — чтобы показать, что только прямое вмешательство президента способно решить какую-то проблему. Путин изо всех сил стремится доказать свою незаменимость.
Скорее всего, именно так появился Навальный. Речь вовсе не идёт о том, что он — проект какой-то из "башен Кремля". Зачем платить за то, что люди готовы сделать бесплатно? Деньгам можно найти и другое применение. А люди в самом деле готовы сделать одно, желая при этом совсем другого. Навальный как политик (точнее, как публичная фигура) наверняка возник сам, стал известен и популярен в качестве борца с коррупцией. Но таких фигур немало, однако они не имеют никакого касательства к действительному принятию решений, на власть претендовать не могут.
Но, вероятно, в то время некто, близкий к власти (кто — неизвестно, а гаданиями и конспирологией можно заниматься до бесконечности) сказал: "Да будет Навальный". И стал Навальный.
Те из читателей этой статьи, которым больше тридцати, наверняка помнят времена Перестройки в СССР. В то время активная часть граждан страны, которая тогда ещё большинством из них мыслилась единой, желала демократии, политических свобод и верховенства закона. Но вместо этого почему-то была провозглашена другая цель: чтобы государство возглавил Борис Ельцин, получив при этом как можно больше власти. Борьба за идею была подменена борьбой за персону. Ельцин же, став президентом, уже в 1993 году легко вытер ноги о гражданские и политические права россиян, заполучив неограниченную власть, которую в 1999 году передал Путину.
Схожий процесс стартовал в 2011 году, но, по счастью, ещё не завершился, и есть надежда его остановить. Ради чего граждане России выходят на улицы? Чтобы в парламенте заседали именно те депутаты, которых они избрали? Чтобы в стране можно было безбоязненно высказывать любое мнение? Чтобы граждане могли свободно собираться, где и когда пожелают? Чтобы остановить российскую агрессию в Украине и Сирии? Или же ради того, чтобы бесконтрольную власть над государством получил Алексей Навальный? Коротко говоря, что стоит во главе угла: личность или принцип? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет — российский протест явление неоднородное, и с 2011 года до нынешних дней не пришёл ещё к определённому решению.
При этом сам Навальный вполне может считать себя независимым политиком. Конечно, договорённости с властными фигурами у него есть, в этом можно не сомневаться — иначе бы он просто не мог бы столько времени оставаться на свободе и вести публичную деятельность. Но подобные договорённости в политике дело обычное. Вслух о них, как правило, не говорят, но и факт их наличия мало кого шокирует. Главное, Навальный ведёт за собой огромные массы людей, для которых символизирует столь желаемые перемены. Возможно, он ещё и не народный вождь, но очень близок к этому.
Однако давайте вообразим, что Навальный в самом деле стал российским президентом — в результате выборов или народного выступления наподобие Майдана. Сегодня это представляется немыслимым, но "сегодня" имеет свойство превращаться в "завтра". Советский строй в 1984 году всем казался нерушимым, но этой нерушимости хватило только на семь лет.
Можно не сомневаться в одном: при российском президенте Навальном нескольких особо бесстыдных коррупц 421529 ионеров ожидают казённый дом и дальняя дорога. Но оснований надеяться, что навальнинская Россия будет по своей сути отличаться от России путинской, нет.
фото: nl.livejournal.com