Незаметный для радаров. Украина презентовала в Индии новый беспилотник

Sparrow-LE предназначен для ведения воздушной разведки по защищенному цифровому каналу передачи данных.

Украина презентовала в Индии новый беспилотник Укроборонпром

На выставке в Индии ГП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав ГК "Укроборонпром" , представило новый тактический беспилотный авиационный комплекс Sparrow-LE.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Sparrow-LE предназначен для ведения воздушной разведки по защищенному цифровому каналу передачи данных на расстоянии до 25 км от центра управления. Он может находиться в воздухе до 3,5 часов.

Размах крыла нового беспилотника — более трех метров, что значительно повышает его летные характеристики по сравнению с другими комплексами такого класса и позволяет оставаться незаметным как визуально, так и для радаров.

Кроме того, беспилотник устойчив к механическим и температурным воздействиям, защищен от воздействия влаги. Управление выполняется как в ручном, так и в автоматическом режимах, включая автоматический взлет и посадку. Комплекс способен определить координаты объектов и вести наблюдения за объектами в сложных метеоусловиях и в горной местности.

"В Украине этот беспилотный авиационный комплекс уже готовится к опытной эксплуатации в Вооруженных силах. На выставке "АэроИндия-2017" комплекс презентуется в видоизмененной комплектации в связи с некоторой разницей в требованиях Вооруженных сил Индии к такому классу беспилотных систем", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине испытали боевые дроны.