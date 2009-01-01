Ни один "гость" не ушел. На Светлодарской дуге уничтожена ДРГ боевиков

Ночью противник вытащил с передовой тела и отправил в морг, сообщает Юрий Мысягин.

Похороны боевиков, иллюстрация Reuters

Пользуясь тем, что ВСУ и другие подразделения сил АТО соблюдают достигнутые договоренности по перемирию на Донбассе, противник систематически пытается устроить провокации на

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером (речь идет о 9 октября. — Ред.) наши наблюдатели засекли недалеко от одной из наших передовых позиций ДРГ противника, состоящую из 3-х человек", — пишет волонтер.

"Они настолько близко подошли, что "третьей силе" не составило большого труда первого из них ликвидировать из СВД, а после попытки двух остальных эвакуировать тело погибшего, "третья сила" хорошо насыпала вдогонку", — продолжает Юрий.

"Ни один "гость" не ушел, — сообщил Мысягин. — Ночью противник вытащил с передовой тела и отправил в морг".

Напомним, неделей ранее волонтер сообщал, что на Светлодарской дуге снайпер АТО ликвидировал боевика "Чистяковской бригады" ДНР.

Также напомним, чуть ранее волонтер рассказал, что на Светлодарской дуге уничтожен вражеский склад боеприпасов.