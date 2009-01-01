Ни "сознательности", ни "патриотизма". Горняки шахты Засядько отказались сдать кровь раненым боевикам

Боевики ДНР получили ранения в последних боестолкновениях с ВСУ

Горняки, иллюстрация УНИАН

В очередной раз жителипродемонстрировали боевикам свою нелояльность, и отсутствие "сознательности" и "патриотизма".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, представители среднего управленческого звена шахты имени Засядько (Донецк) обратились к своим подчиненным с предложением проведения массовой акции по срочной сдаче крови для боевиков ДНР, получивших ранения в последних боестолкновениях с ВСУ.

Желающих сдать кровь в рамках этой "патриотической" акции не оказалось. Руководство шахты отмечает, что персонал шахты имеет очень низкий уровень "сознательности" и "патриотизма", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в ДНР собирают подписи под петицией в ООН и ОБСЕ "о невыполнении Украиной Минских соглашений" и "преступлениях ВСУ против мирных жителей Донбасса", проводящийся по приказу российских "кураторов".

Одновременно среди бюджетников в Донецке, Макеевке, Енакиево распространяются слухи о том, что лиц, не подписавших петиции, охранка проверит на лояльность главарям террористов и связи с украинскими спецслужбами