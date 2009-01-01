"Ничему жизнь не учит". Во Львове маршрутчик оскорбил вдову героя АТО

Водитель насмехался над удостоверением женщины, отметила местная жительницы.
Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на слова местной жительницы Екатерины Яценко.
В то же время она уточнило, что инцидент произошел в маршрутке №20, госномер ВС1831АА.
"Ничему жизнь не учит. Опять быдло — водитель маршрутки… насмехался над удостоверение вдовы героя АТО, выкрикивая на весь салон, что она его купила. Сколько еще предстоит постов и жалоб, чтобы прекратить издевательства и насмешки?" — отметила девушка.
Ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов Харькова кассир отказалась обслужить воина АТО на украинском языке, назвала областной центр российским, а также посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".