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"Никуда не денешься". В США девушка с мачете заставила экс-бойфренда заняться с ней сексом

Сегодня, 03:15

19-летняя американка видимо, решила не ждать милости от бывшего и потому взяла его силой.

Баба с мачете
Иллюстративное фото http://img.worldweapons.ru/
В США 19-летняя Саманта Мирс заставила своего экс-возлюбленного заняться с ней интимом, угрожая остро наточенным мачете.

Соответствующее сообщение во вторник, 27 июня, опубликовало американское издание New York Post. Согласно обнародованным данным, юная жительница штата Монтана, однажды ночью проникла в дом к бывшему парню. Когда он вернулся, она внезапно приставила к его лицу мачете, а затем заставила обнажить свое мужское достоинство и удовлетворить в постели. Испуганный парень подчинился приказам экс-возлюбленной. Причем девушка во время полового акта не выпускала из рук мачете.

После эякуляции парня, девушка села на кровати и стала размахивать мачете. Затем между ними произошла потасовка, во время которой Мирс оторвала кусок отделки от стены и помочилась прямо на постельное белье. В итоге молодой человек все же смог вырваться и позвонить в полицию.

Баба с мачете 2
Саманта Мирс Great Falls Police Department

Открыто уголовное дело по факту сексуального насилия. Расследование продолжается.

Напоним, ранее сообщалось о том, что известного американского певца обвинили в растлении 14-летней девочки.

 

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Теги:  
США, секс, насилие, штат Монтана, мачете, мужское достоинство
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