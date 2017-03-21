Новая страшилка в ДНР. Боевики пугают женским снайперским отрядом "Ведьмы" из ПС

"Ведьмы" якобы отличилось в боях против ЛДНР на Светлодарской дуге.
Об этом заявил "заместитель командующего оперативным командованием" террористической ДНР Эдуард Басурин, сообщают "РИА Новости".
"По данным нашей разведки, в Артемовск прибыло подразделение ДУК "Правый сектор" — "Ведьмы", состоящее из снайперов женского пола", — заявил Басурин.
По его словам, это подразделение украинских снайперов якобы отличилось в боях против ЛДНР на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года.
Напомним, ранее журналисты назвали самые яркие фейки росСМИ.