Новая страшилка в ДНР. Боевики пугают женским снайперским отрядом "Ведьмы" из ПС

"Ведьмы" якобы отличилось в боях против ЛДНР на Светлодарской дуге.

Снайперы ВСУ mediarnbo.org

На Донбасс якобы прибыло подразделение "ведьм" из состава "Правого сектора".

Об этом заявил "заместитель командующего оперативным командованием" террористической ДНР Эдуард Басурин, сообщают "РИА Новости".

"По данным нашей разведки, в Артемовск прибыло подразделение ДУК "Правый сектор" — "Ведьмы", состоящее из снайперов женского пола", — заявил Басурин.

По его словам, это подразделение украинских снайперов якобы отличилось в боях против ЛДНР на Светлодарской дуге в сентябре 2016 года.

Напомним, ранее журналисты назвали самые яркие фейки росСМИ.