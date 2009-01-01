Новички или неадекваты. Под Мариуполем минометчики боевиков позабавили украинских военных

Оккупанты неудачно попытались изобразить "манёвр огнём".
Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчукна своей странице Facebook.
По мнению военного эксперта, стреляли явно новички, либо же миномётчики противника находились в неадекватном состоянии — после шести 120-мм мин, выпущенных весьма неточно и с большим разбросом по передовым позициям ВСУ восточнее Павлополя, оккупанты попытались изобразить нечто вроде манёвра огнём (перенести огонь по позициям ВСУ южнее Пищевика). Попытка не удалась — следующие 8 мин разорвались цепочкой в полях на нейтральной полосе.
Еще один случай применения противником 120-мм миномётов зафиксирован также на Мариупольском направлении, на участке между Водяным и Широкино. Здесь оккупанты действовали по привычной "маскировочной" схеме — обстреливая позиции ВСУ из 82-мм миномётов, они дважды "подключали" 120-мм миномёт с позиции из-за Саханки (всего по позициям ВСУ в районе Водяного и северо-восточнее Широкино было выпущено порядка 12-и 120-мм мин). Судя по всему, в этот раз такие маскировочные "трюки" оккупанты применили из-за пребывания в данном районе представителей СММ ОБСЕ.
Ранее "Главред" сообщал, что боевики звереют — два часа из минометов и партизанских "Градов" крыли предместья Мариуполя.