Новогодние приметы 2018 года: как подружиться с Собакой

В 2018-м наступает год Желтой Земляной Собаки, которая олицетворяет мир и добро.

Собака олицетворяет мир и добро 112.ua

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Предлагаем некоторые важные советы, что надо и не надо делать перед началом 2018-го.

По восточному календарю в 2018-м наступает год Желтой Земляной Собаки, которая олицетворяет мир и добро, а преданность и трудолюбие этого животного позволит достичь больших высот.

По приметам, желтый цвет и его оттенки избавят от стрессов и депрессий и принесут в дом тепло и радость. А коричневый и его оттенки, а также бежевый, пепельный, оранжевый и золотой принесут успех и благополучие в Новом году. От леопардовых, красных и синих оттенков желательно отказаться, поскольку они могут раздражать Собаку и, соответственно, вызвать ее недовольство.

Символом наступающего нового года 2018 будет Желтая Земляная Собака. Чтобы задобрить этот символ, нужно выполнить некоторые предписания.

Собака, как и любой хищник любит мясо. Соответственно отлично подойдут все мясные блюда, особенно с домашней птицы, а также мясо на кости, к примеру ребрышки, крылья, "ножки".

Если вы около дома увидите бродячую собаку или кошку, приласкаете животное и покормите, то год будет точно удачлив. Особенно если такого приблудившегося пса вы заберете к себе жить. Важная особенность встречи Нового года Желтой Собаки такая: если вы проспите бой часов в 00:00 31 декабря, то удача вас будет сопутствовать круглый год повсеместно. Если вы с наступлением новогодней ночи 1 января первым встретите мужчину, то год также обещает быть щедрым на приятные сюрпризы.

Человек, которому достанется шампанское из первой новогодней бутылки, будет удачлив.

Кого первого оближет/"приласкает" домашняя кошка, а таем более собака, тот обогатится в новом году.

В Новый год Собака 2018 важно выкинуть всю посуду, которая надбита или наколота. Иначе эти трещины скажутся на вашем финансовом состоянии.

Следует помнить и о приметах, которые касаются любого Нового года:

— На праздничной ели разместите как можно больше купюр большого достоинства.

— На праздничный стол поставьте блюдо с монетами или положите несколько монет в тарелку с пшеницей.

— Все карманы повседневной одежды набейте мелочью, а в один, желательно потаенный, положите крупную сумму наличных.

— В новогоднюю ночь наденьте новую, не разу не ношенную одежду. Интерьер украсьте новой вещью. Например купите светильник или настольные часы.

— 1 января нельзя никому ничего одалживать. Если продавец любого товара уступит вам его за полцены в этот день - денежная удача вам гарантирована на весь год.

— 31 декабря нельзя возвращать долги. Постарайтесь успеть сделать это за несколько дней до последнего дня в году.

Перед Новым годом из дома нужно вынести весь мусор, сделать генеральную уборку, избавится от старых, ненужных вещей. Лучше всего бесплатно раздать старые вещи и предметы быта нуждающимся. Это обязательно отразится на вашей карме и удачи в новом году.

А вот устраивать "большую стирку" в канун 31 декабря нежелательно.

Не стоит забывать главного — Новый год необходимо встречать весело, чтобы оставались только приятные эмоции от праздника. Ведь в эти дни, 31 декабря- 1 января, вы транслируете свою энергию на весь год и очень важно, чтобы эта энергия была доброй.

Нельзя ни в коем случае выяснять отношения и вспоминать старые обиды. Если совсем никак, лучше перенесите это на потом.

Если во время украшения елки она упала, то плохого в этом ничего нет, а наоборот — из дома уходят злые силы.

Украшать праздничное дерево лучше круглыми шарами или другими игрушками такой формы. "Верхушку" стоит установить первой, а снять последней.

В новогоднюю ночь уделите несколько минут простому ритуалу: сядьте напротив украшенной ели и подумайте о самых лучших моментах прошлого года. Это даст заряд вашим позитивным эмоциям и ретранслирует их на год вперед.

Собака не любит одиночества, поэтому в новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя грустить или проводить праздник у телевизора.

Лучше устройте с друзьями веселую вечеринку с конкурсами, играми и танцами или отправляйтесь в гости, но не позволяйте унынию и тоске проникнуть в ваш дом и сердце.

Наряду с рекомендациями не следует забывать и о приметах, которым веками следовали наши мудрые предки в канун праздника. Кстати, приметы в Новый год могут быть предзнаменованием как хороших событий в будущем, так и не очень удачных. Поговорка "Как встретишь Новый год, так его и проведешь!" известна всем, но мало кто знает, что именно нельзя делать в канун Нового года, поэтому очень часто допущенные в этот день ошибки отражаются негативно на нашей жизни в течение всех 12 месяцев.

Дав взаймы в канун праздника, вы обрекаете себя на неудачу, в том числе и финансовую. Так что хорошо подумайте, прежде чем помогать просящему.

В канун Нового года перемывать посуду, накопившуюся в раковине, не стоит, если хотите, чтобы радостных и ярких моментов в вашей жизни было больше в следующем году, чем рутины. Посуду можно помыть и на следующий день.

Встречать Новый год в старой одежде — к денежным проблемам, а скудный праздничный стол — к бедности.

Работать в новогоднюю ночь нельзя – это приведет к тяжелому труду. Но, если вы в новогоднюю ночь работаете "по долгу службы" — встретить праздник на рабочем месте нужно со всеми почестями, чтобы удача сопутствовала вам весь год.

Ссориться и лгать в новогоднюю ночь нельзя, если не хотите, чтобы скандалы сопровождали вас все предстоящие 365 дней.

Неожиданных гостей в Новый год нужно принять гостеприимно и радостно. Плохой прием может разозлить Собаку, и тогда 2018-й пройдет в ссорах и конфликтах.

И, конечно же, если у вас дома есть собака, обязательно одарите ее теплом, лаской и порадуйте праздничным лакомством. Ругать ее в новогоднюю ночь категорически нельзя, даже если она провинится, так как она затаит на вас злобу, и наступивший год Собаки принесет много неприятностей вашей семье.

Привлечь в дом удачу можно открыв входную дверь или распахнув окна с приходом Нового года.

Также за минуту до окончания старого года можно быстро очистить мандарин или апельсин и положить его под елку.

Согласно примете, привлечь удачу в Новый год можно, если одарить нуждающихся людей угощением или одеждой в новогоднюю ночь.

В новогоднюю ночь на удачу нужно загадывать желание под бой курантов с бокалом шампанского в руках. Правильная формулировка желания, в которой нет частицы "не", станет залогом того, что оно сбудется. Поэтому продумайте свое заветное желание заранее.

Также счастливым может стать год, если в новогоднюю ночь вас разбудит собачий лай или просто приснится щенок.

Чем больше будет гостей в доме, тем радостнее будет наступающий год.

С наступающим Новым годом!

Напомним, ранее был опубликован гороскоп для всех знаков зодиака.