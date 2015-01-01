Новогодний перепой. Захарченко снова бредит о захвате Киева террористами ДНР

В ДНР последние месяцы ожидают "полномасштабного наступления" ВСУ.

Главарь ДНР Александр Захарченко Reuters

Главарь террористической организации ДНР Александр Захарченко заявил, что в случае "нападения" украинской армии на "республику", российско-террористические группировки захватят Киев.

По словам Захарченко, террористы готовы к переговорам с официальным Киевом "уже не один месяц", сообщает "Остров".

"Ситуация для Петра Алексеевича Порошенко на самом деле критическая. И единственный способ избежать определенных проблем и в экономике, и в политической жизни Украины — это решение конфликта здесь, на территории Донбасса, на территории "Донецкой народной республики", — заявил главарь террористов ДНР.

Он также заявил, что в ДНР последние месяцы ожидают "полномасштабного наступления" Вооруженных сил Украины и если это случится, то он обещает захватить Киев.

Напомним, ранее Захарченко заявил, что с 1 января 2017 года в непризнанной "республике" перестанут признавать любые нотариальные сделки, совершенные по украинскому законодательству.