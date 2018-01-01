"Главред" выяснил, что делать в новолуние, чтобы деньги водились.
В ближайшие дни стоит поберечь здоровье, ведь именно в эту фазу луны чаще всего случаются инсульты и инфаркты.
Новолуние в июне-2018
В этом месяце новолуние выпало на 13 июня 2018 года. Произойдет оно в 22:43 по киевскому времени на 22 градусах зодиакального знака Близнецы.
Новолуние июня открывает новый лунный цикл, который связан с глубокими изменениями в мышлении. У людей появляется возможность изменить свой образ жизни.
Новолуние: что нельзя делать
Особо поберечься в этот период стоит гипотоникам и гипертоникам, а также людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, и т. д. Им нужно быть крайне осторожными, не забывая вовремя принимать свои лекарства.
Также считается, что мужчины в новолуние становится агрессивнее и вспыльчивее – им стоит следить за своим поведением.
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Помимо этого, также довольно заметно снижается умственная и физическая активность.
Что же нельзя делать в новолуние в ночь на 14 июня? Эксперты советуют в это время:
Новолуние: что делать для привлечения денег
Так как новолуние символизирует начало всего нового, то этот период отлично подходит для начала новой жизни и роста, в том числе и финансового.
Ритуал с денежной купюрой на новолуние
Лучше проводить этот обряд в новолуние вечером. Надо взять денежную купюру (10 или даже 100 грн). На одной ее стороне надо написать новым карандашом или ручкой: "Изобилие, богатство, процветание", а на другой: "Деньги идут ко мне легко и часто, я притягиваю деньги".
Затем положить купюру между ладоней, почувствовать ее энергию и представить потоки изобилия. "Прокачивать" купюру таким образом нужно в течение примерно 5 минут.
При этом все это время необходимо думать о том, что на ней написано.
После этого положить купюру в кошелек. Все – с этих пор она должна притягивать к человеку деньги.
Методика финалиста третьего сезона "Битвы экстрасенсов" Алексея Фада
Взять металлический сосуд зеленого цвета. Можно жестяную банку от пива "Carlsberg", к примеру.
Положить в нее 55 монет по 5 или 50 копеек.
Закупорить отверстие банки, к примеру, воском.
С этой емкостью пройтись по всем комнатам своего жилья, звеня монетами и повторяя: "Вед ваяна мани горы".
Затем нужно представить, что вас "поливает" денежный дождь.
Если необходима определенная сумма – ее надо озвучить, но непременно удвоив.
Повторять обряд надо три дня подряд.
Напомним, вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение. В этот день полная Луна пройдет через тень Земли.
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