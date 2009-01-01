Новые фото из оккупированного Крыма:туша коровы на пляже и горы мусора в городах

Тема с мусором актуальна во многих городах оккупированного полуострова, пишет блогер.
Так блогер из Крыма RoksolanaToday & Крым в своем Twitter'е показала живописные склоны и пляжи Фиолента, который ранее привлекал туристов своими скалистыми берегами, теперь превратились в кучи мусора.
"Фиолентовский треш в ожидании лета", — говорится в сообщении.
Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
Фиолентовский треш в ожидании летаhttps://t.co/7QYghSLG5X pic.twitter.com/r7PdGIZMoT
Также блогер отметила, что тема с мусором актуальна во многих городах оккупированного полуострова.
"Симферополь. Улица Крымских Партизан. Тема с мусором стала актуальной. Интересно, в связи с чем город перестали убирать?" В связи с говнью", — говорится в сообщении.
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
"Улица Крымских Партизан. Тема с мусором стала актуальной. Интересно, в связи с чем город перестали убирать?"
В связи с говнью pic.twitter.com/zwZ9kjDgM9
"Куда смотрит администрация Симферопольского р-на п.Доброе?Под носом же.Тут же почта и опорный пункт милиции"— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
куда...в методички Госдепа же pic.twitter.com/SKiGSoUvxd
Симферополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
ул.Пушкина
наш великолепно отремонтированный центр плотно завален великолепным же мусором pic.twitter.com/kVPlv5dQpE
Симферополь 60 лет Октября 20— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
По самые крыши...
вот-вот pic.twitter.com/GI1yVXWLr6
А в Гурзуфе…
Гурзуф— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
За пгт.Краснокаменка по дороге на п.Запрудное. В грязь не лез,там на склоне вообще капец
Заслуги Абамы очень серьезны pic.twitter.com/QmQwXmq3IW
А в самом центре Фороса — помойка.
В центре Фороса ПОМОЙКА! Прямо в центре поселка (возле поселковой котельной) pic.twitter.com/2uiQT5oXg7— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
А в Ялте Местным жителям удалось снять ...радугу
Пользователи возмущены такой ялтинской свалкой и не обратили внимание на радугу, о которой говорится в публикации.
Сергей Нановский: Дайте точные координаты,а то долго искать будут и назовут свалкой ямникова,как свалку в районе солнечной тропы назвали свалкой жукова....)))))).
Игорь Зорин: "Вообще народ в последнее время реально оборзел".
Сергей Нановский: "От "Крым-золота" на Московской до культцентра уже три недели радуга,под каждым деревом ....,даже фотать не охота....пусть с ней живут..В дополнение из "Веденских булочек" уборщица воду после мойки посуды и пола на дорогу льёт постоянно(канализации нет же)...про новую стоянку и говорить не охота-сплошная РАДУГА!)) "
Андрей Крижановский: "От игры красками, который исходит от пакетов с мусором и барахла всякого, настоящая РАДУГА".
Sergii Boltenko: "Радуга- это отходы??? Действительно повезло".
А под Алуштой в Малом Маяке на пляж выбросило мёртвую корову
"Блин, во что превратился курорт... Каждый день мертвые свиньи, лебеди, коровы...на пляже", — пишет пользователь соцсети.
Алушта— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.
В Малом Маяке на пляж выбросило мёртвую корову
Блин,во что превратился курорт...
Каждый день мертвые свиньи,лебеди,коровы...на пляже pic.twitter.com/oZrLzhevnp
В твитах реакция пользователя была мгновенной.
Iitya: "Умерших на скотовозах животных обычно выбрасывают за борт, следовательно из Крыма вывозят животину"
Степной житель: "Скоро и крысы начнут топится не выдержав конкуренции с ватой"
Sevcity: "Это карма "великай" страны, к чему это "величие" прикасается, все умирает".
Lemberg: "Редкая корова доплывет до средины керченского пролива"
Конотопський відьмак: "Боже,у що перетворився Крим!? У сміттєзвалище? Пора вже до неньки України повертатися поки не пізно".
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