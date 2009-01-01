Новые фото из оккупированного Крыма:туша коровы на пляже и горы мусора в городах

Тема с мусором актуальна во многих городах оккупированного полуострова, пишет блогер.

В Малом Маяке на пляж выбросило мёртвую корову. twitter.com/KrimRt

В Сети опубликованы новые фото и видео из оккупированного Крыма , на которых видно кучи мусора и строительных отходов.

Так блогер из Крыма RoksolanaToday & Крым в своем Twitter'е показала живописные склоны и пляжи Фиолента, который ранее привлекал туристов своими скалистыми берегами, теперь превратились в кучи мусора.

"Фиолентовский треш в ожидании лета", — говорится в сообщении.

Также блогер отметила, что тема с мусором актуальна во многих городах оккупированного полуострова.

"Симферополь. Улица Крымских Партизан. Тема с мусором стала актуальной. Интересно, в связи с чем город перестали убирать?" В связи с говнью", — говорится в сообщении.

Симферополь

"Улица Крымских Партизан. Тема с мусором стала актуальной. Интересно, в связи с чем город перестали убирать?"

В связи с говнью pic.twitter.com/zwZ9kjDgM9 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

"Куда смотрит администрация Симферопольского р-на п.Доброе?Под носом же.Тут же почта и опорный пункт милиции"

куда...в методички Госдепа же pic.twitter.com/SKiGSoUvxd — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

Симферополь

ул.Пушкина

наш великолепно отремонтированный центр плотно завален великолепным же мусором pic.twitter.com/kVPlv5dQpE — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

Симферополь 60 лет Октября 20

По самые крыши...

вот-вот pic.twitter.com/GI1yVXWLr6 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

А в Гурзуфе…

Гурзуф

За пгт.Краснокаменка по дороге на п.Запрудное. В грязь не лез,там на склоне вообще капец

Заслуги Абамы очень серьезны pic.twitter.com/QmQwXmq3IW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

А в самом центре Фороса — помойка.

В центре Фороса ПОМОЙКА! Прямо в центре поселка (возле поселковой котельной) pic.twitter.com/2uiQT5oXg7 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

А в Ялте Местным жителям удалось снять ...радугу

Пользователи возмущены такой ялтинской свалкой и не обратили внимание на радугу, о которой говорится в публикации.

Сергей Нановский: Дайте точные координаты,а то долго искать будут и назовут свалкой ямникова,как свалку в районе солнечной тропы назвали свалкой жукова....)))))).

Игорь Зорин: "Вообще народ в последнее время реально оборзел".

Сергей Нановский: "От "Крым-золота" на Московской до культцентра уже три недели радуга,под каждым деревом ....,даже фотать не охота....пусть с ней живут..В дополнение из "Веденских булочек" уборщица воду после мойки посуды и пола на дорогу льёт постоянно(канализации нет же)...про новую стоянку и говорить не охота-сплошная РАДУГА!)) "

Андрей Крижановский: "От игры красками, который исходит от пакетов с мусором и барахла всякого, настоящая РАДУГА".

Sergii Boltenko: "Радуга- это отходы??? Действительно повезло".

А под Алуштой в Малом Маяке на пляж выбросило мёртвую корову

"Блин, во что превратился курорт... Каждый день мертвые свиньи, лебеди, коровы...на пляже", — пишет пользователь соцсети.

Алушта

В Малом Маяке на пляж выбросило мёртвую корову

Блин,во что превратился курорт...

Каждый день мертвые свиньи,лебеди,коровы...на пляже pic.twitter.com/oZrLzhevnp — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 січня 2017 р.

В твитах реакция пользователя была мгновенной.

Iitya: "Умерших на скотовозах животных обычно выбрасывают за борт, следовательно из Крыма вывозят животину"

Степной житель: "Скоро и крысы начнут топится не выдержав конкуренции с ватой"

Sevcity: "Это карма "великай" страны, к чему это "величие" прикасается, все умирает".

Lemberg: "Редкая корова доплывет до средины керченского пролива"

Конотопський відьмак: "Боже,у що перетворився Крим!? У сміттєзвалище? Пора вже до неньки України повертатися поки не пізно".

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фото: primechaniya.ru; twitter.com/KrimRt