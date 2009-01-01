Новые подробности ДТП с сыном Шуфрича: состояние пострадавшего остается крайне тяжелым

Мельниченко уже перенес одну операцию, медики готовят его ко второму оперативному вмешательству.

Нестор Шуфрич-младший ivona.bigmir.net

К пострадавшему в аварии с сыном нардепа Нестора Шуфрича 31-летнему Алексею Мельниченко приехали отец и брат из Херсона.

Об этом идет речь в материале ТСН.

Отмечается, что состояние пострадавшего, как говорят врачи, остается крайне тяжелым, мужчину нельзя транспортировать. Родных допустят в реанимационное отделение, где сейчас находится пострадавший.

Мельниченко уже перенес одну операцию, а на завтра медики готовят его ко второму оперативному вмешательству — нейрохирургическому. Мужчину отключили от аппарата искусственного дыхания, он уже может дышать самостоятельно.

Напомним, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Фото: ivona.bigmir.net.

Видео: ТСН.