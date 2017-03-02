Новые подробности трагедии на Львовщине. госпитализированы 14 шахтеров, 2 — в тяжелом состоянии

Травмированные госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу.

На Львовщине госпитализированы 14 шахтеров Громадське ТБ

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что на аварийном участке в зоне взрыва находились 34 горняка. Известно о восьми погибших.

14 травмированных госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу: двух человек — в реанимации, 11 — в хирургическом отделении, одного — в травматологию.

"Согласно оперативной информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 12 — средней тяжести", — отметили в министерстве.

В Червоноградскую больницу дополнительно направили специалистов из Львова — анестезиологов, нейрохирургов, врачей политравмы, комбустиологов (врач, специализирующийся в ожоговой медицине). Задействованы 7 бригад скорой медицинской помощи.

По предварительной информации ГСЧС, под завалами уже никого нет, всех пострадавших подняли на поверхность.

Для координации действий соответствующих служб во Львовскую область вместе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом вылетел заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

Поисково-спасательные работы на шахте "Степная" во Львовской области, где произошло обрушение горной породы, завершены, сообщает УНИАН.

Самому младшему погибшему горняку 19 лет, самому старшему — 42 года. Среди погибших и. о. начальника участка, горный мастер и горняк 1977 года рождения из шахтерской династии.

Причины и виновных во взрыве на шахте "Степная" в селе Глухов Сокальского района установит специальная комиссия, сообщил на месте трагедии председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, сообщается на сайте ЛОГА.

"Согласно предварительным выводам, на шахте произошла вспышка метана. Однако, что стало непосредственной причиной взрыва, а также виновных лиц, которые будут привлечены к ответственности, установит комиссия. Она и предоставит конечные выводы", — отметил председатель ОГА.

Кроме того, Федеративная республика Германия предложила помощь в преодолении последствий аварии на шахте "Степная".

Об этом сегодня в Киеве сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, сообает УНИАН.

Климкин выразил соболезнования всем родным и близким тех, кто погиб или получил травмы сегодня во время ужасной аварии во Львовской области. Также глава МИД Украины отметил, что как только Габриэль получил известие об этой аварии, он предложил возможную помощь немецкой стороны в ликвидации ее последствий.

"Это свидетельство того, что друг всегда с тобой, когда он нужен", — сказал Климкин.

Министр иностранных дел Германии также выразил соболезнования семьям погибших шахтеров.

"Мы знаем о таких авариях из истории Германии. Мы понимаем, какая это трагедия для семей, и как важно быть солидарными, сплачиваться, помогать друг другу. И это одна из причин, почему я хотел бы сказать, что все, что нужно в плане помощи, мы готовы в такой ситуации очень быстро и без осложнений предоставить", — сказал Габриэль.

Напомним, ранее сообщалось, что по предварительным данным обрушение на шахте "Степная" произошло в результате взрыва метана.

Фото: vk.com/gromadske_che.