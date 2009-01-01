Новые подробности вражеского штурма под Авдеевкой. Уничтожен комбат боевиков

Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть, пишет Ходаковский.

Раненый боевик, иллюстрация reukraine.blogspot.com

Об этом сообщил главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский, сообщают "Новости Донбасса".

"... командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", — пишет он.

Напомним, ранее в Минобороны назвали потери украинских военных в зоне АТО.