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Новые подробности вражеского штурма под Авдеевкой. Уничтожен комбат боевиков

Сегодня, 14:17

Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть, пишет Ходаковский.

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Раненый боевик, иллюстрация reukraine.blogspot.com
В воскресенье, 29 января, во время неудачной попытки штурма боевиками позиций сил АТО в промзоне Авдеевки был уничтожен вражеский комбат.

Об этом сообщил главарь террористического батальона "Восток" Александр Ходаковский, сообщают "Новости Донбасса".

"... командир батальона Иван Андреевич, мой старый друг и верный соратник, одним из первых пришедший в "Восток" и помогавший мне его создавать. Сегодня утром он лично повел подкрепление на уничтожаемую позицию. А теперь его нет. Один из раненых, выведенных из боя, сообщил эту трагичную весть", — пишет он.

Напомним, ранее в Минобороны назвали потери украинских военных в зоне АТО.

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Авдеевка, АТО, Донбасс, боевики, атака, комбат, Ходаковский
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