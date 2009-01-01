Сегодня, 11:35 RSS

Новые потери боевиков под Горловкой: силы АТО уничтожили двоих террористов

Сегодня, 11:27

О количестве раненых пока неизвестно.

боевики, кладбище
Кладбище боевиков twitter.com/dubovoyslavyans
Увеличение числа обстрелов боевиками позиций сил АТО приводит к росту количества ответных ударов украинских военных и, соответственно, к новым потерям боевиков. Так, под Горловкой Донецкой области террористы потеряли убитыми два человека, о количестве раненых пока неизвестно.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

Напомним, вечером и ночью боевики 4 раза из различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки Второй (к северу от Ясиноватой и Авдеевки) и Майорска (под Горловкой).

Также напомним, несколькими днями ранее волонтер сообщала, что боевики ЛДНР потеряли пять человек убитыми.

Теги:  
Быкова, волонтер, боевики, потери, Горловка
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...