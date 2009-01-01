Новые потери врага на Донбассе: волонтер сообщила о ликвидации шестерых боевиков

Об этом сообщает волонтер Оксана Быкова.
В зоне АТО на Донбассе были уничтожены шесть террористов незаконных вооруженных формирований.
Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщила на своей странице в Facebook.
Сначала Быкова сообщила о ликвидации четырех боевиков.
В эксклюзивном комментарии "Главреду" Оксана уточнила, что боевики были ликвидированы в районе Зайцево (поселок на северно окраине оккупированной боевиками ДНР Горловки).
"Сами полезли и выгребли", — добавила волонтер.
Позднее на ее странице в Facebook появилась информации об уничтожении еще двоих террористов.
Напомним, днем ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что на Светлодарской дуге была уничтожена ДРГ боевиков.