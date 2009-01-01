Новый взрыв в Донецке. На Трудовских уничтожен грузовик со "свежими" боевиками ДНР — соцсети

Местные жители утверждают, что никто не стрелял, пишет блогер Дмитрий Донецков.

"Уралы" боевиков в Донецке Reuters

За сообщениями о, прошла незамеченной информации о подрыве на окраине Донецка грузовика с боевиками ДНР.

Об этом "бородатый космонавт" и водитель "скорой" помощи в зоне АТО Дмитрий Донецков сообщает на своей странице в Facebook.

"Примерно в тоже время, когда подорвали "Гиви", на окраине Донецка взорвали полный "Урал" с боевиками ДНР. Случилось это в поселке Трудовские, Петровского района Донецка. Полный грузовик подорвали с новыми боевиками, которые должны были прибыть на позиции. Местные жители утверждают, что никто не стрелял, просто в одну секунду взорвался грузовик. Скорее всего, он был заминирован", — пишет блогер.

По его словам, журналисты подконтрольных боевикам ДНР СМИ знают об этом, но дан приказ ничего не публиковать, ничего не говорить.

"Рассказам об украинских ДРГ никто на улицах Донецка не верит, многие улыбаются и ждут, когда сам Захарченко сбежит из города или будет следующим в списке. Естественно, такое мнение высказывают те, кто не поддерживает боевиков ДНР, остальные же в недоумении и испуге от происходящего. Все прекрасно понимают, что идет "зачистка" среди боевиков и Захарченко нужно либо бежать, либо смириться", — резюмировал Донецков.

Ранее "Главред" сообщал, что известный российский журналист и блогер Аркадий Бабченко заявил: "Боевики вряд ли пойдут мстить за "Гиви". Это правила игры такие, они все все понимают".