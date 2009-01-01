Обнародован разговор боевиков с Плотницким о сбитом Ил-76 ВСУ: мы там борт долбанули

С целью блокирования сил АТО боевики ЛНР перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.

Падение Ил-76 на Донбассе, иллюстрация ssu.gov.ua

Как сообщили в пресс-центре СБУ, следователями получены неопровержимые доказательства того, что главарь террористической организации ЛНР Плотницкий, который на время совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования "батальон "Заря", вместе с Патрушевым (на то время его заместитель) и командиром незаконного вооруженного формирования "Витязь" Гуреевым были непосредственными организаторами террористического акта.

Так, с целью блокирования сил АТО они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных ПЗРК, перекрывали авиационное сообщение аэропорта Луганска.

На одной из аудиозаписей Патрушев говорит Плотницкому: "Зашли два борта, один сбили. Второй сел". На другом аудио Гуреев заявляет: "Мы там долбанули Ил-76, его нужно погрузить и сдать на металлолом"

Напомним, что в июне 2014 года во время захода на посадку в луганский аэропорт переносным зенитно-ракетным комплексом был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 ВСУ. Самолет загорелся и упал, девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли.

Обвинительный акт в отношении террористов утвержден прокуратурой Днепропетровской области и направлен в суд. Действия указанных лиц квалифицированы как террористический акт по ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Фото; аудио: ssu.gov.ua