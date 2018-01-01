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Обнажи грудь в кафе: в Сети набирает популярность новый тренд

Сегодня, 05:30
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1 / 9 Раскованные женщины делают фото своей голой груди в ресторанах. (Фото: thesun.co.uk)

Раскованные женщины делают фото своей голой груди в ресторанах.

Соцсети по всему миру охватил новый тренд: девушки выкладывают на своих страницах фото, сделанные в ресторанах и кафе. Однако они фотографируют не красивую еду и напитки, а свою оголенную грудь.

Издание The Sun опубликовало целую подборку, которая непременно поднимет настроение мужчинам.

Кто-то показывает лишь половину груди, а кто-то с абсолютной невозмутимостью выставляет все свое "богатство" напоказ.

Однако, чтобы в соцсетях их аккаунты не заблокировали, девушки все же используют фоторедакторы, чтобы закрыть соски.

Ранее в Сети стал популярен тренд "блестящая грудь".

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Теги:  
грудь, тренд, Сеть, флешмоб
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