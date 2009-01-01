Обновление армии. Муженко повысил генералов и офицеров ВСУ

Муженко заявил, что 12 генералов и 270 офицеров получили повышение по службе.

Муженко Вооруженные силы Украины обновляют свой состав. 12 генералов и 270 офицеров получили повышение по службе.

Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко на своей странице в Facebook.

"Армия сильна тогда, когда боевая элита имеет возможность карьерного роста", — написал он.

"За последние два месяца назначены на высшие должности: четыре генерала — на заместителей командующих вида, 2 генерала — на командующих Оперативных командований, 6 — на заместителей командующих ОК", — говорится в сообщении.

Кроме того, назначены 2 новые командира бригад и 2 командира полков. "Назначены 20 командиров батальонов и дивизионов, 97 — командиров рот и 149 командиров взводов", — рассказал Муженко.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали о том, что на Черниговщине проходят масштабные учения с привлечение резервистов.