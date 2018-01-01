"Главред" выяснил приметы и традиции этого дня.

Икона "Обретение главы Иоанна Предтечи" Фото из открытых источников

7 июня православные отмечают обретение главы Иоанна Предтечи. Причем это уже третье обретение главы Иоанна Предтечи в 2018 году: первое и второе выпадает на 9 марта.

Почему обретений три? История гласит, что из-за ссылки Иоанна Златоуста в Константинополе начались волнения. От греха подальше главу святого Иоанна Предтечи решено было перенести в город Емесу. Впоследствии, спасая реликвию от сарацин, ее перенесли в Команы и там спрятали (закопали в земле).

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И вот около 850 года, когда было восстановлено иконопочитание, Патриарху Игнатию было видение во время ночной молитвы: ему открылось место нахождение святыни. Так главу Иоанна Предтечи обрели в третий раз.

Где находится глава Иоанна Предтечи

Глава Иоанна Предтечи хранится в придворной церкви Константинополя. А часть святой главы находится на Афоне.

Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать

Считается, что в этот день нельзя:

брать в руки что-либо острое (в память о том, что святой был казнен через усекновение головы): в праздник Иоанна Предтечи верующие не режут, не пилят и даже хлеб не нарезают, а ломают кусочками;

подавать что-либо к столу на блюде – опять-таки отсылка к казни святого, когда его голову подали Саломеи на блюде;

петь и танцевать – как это делала Саломея;

есть помидоры, арбузы и другие круглые красные продукты – также связано с символизмом праздника.

Кроме того, так как продолжается Петров пост – в этот день верующим нельзя есть молочные продукты, мясо и другие запрещенные продукты.

Иоанн Предтеча: в чем помогает

Иоанн Предтеча – о чем молятся святому? Считается, что молитва перед иконой Иоанну Предтечи избавляет от болезней головы, даже самых серьезных. При этом речь идет не только о физической боли, но и духовной: после молитвы открывается путь к просветлению, люди осознают свое призвание.

Также молятся Иоанну Крестителю о благополучии на работе.

Кроме того, он помогает сделать важный выбор в жизни и в создании крепкой семьи.

Иоанн Предтеча: молитва

Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.

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Тропарь, глас 4-й

Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.

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