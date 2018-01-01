"Главред" выяснил приметы и традиции этого дня.
Почему обретений три? История гласит, что из-за ссылки Иоанна Златоуста в Константинополе начались волнения. От греха подальше главу святого Иоанна Предтечи решено было перенести в город Емесу. Впоследствии, спасая реликвию от сарацин, ее перенесли в Команы и там спрятали (закопали в земле).
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И вот около 850 года, когда было восстановлено иконопочитание, Патриарху Игнатию было видение во время ночной молитвы: ему открылось место нахождение святыни. Так главу Иоанна Предтечи обрели в третий раз.
Где находится глава Иоанна Предтечи
Глава Иоанна Предтечи хранится в придворной церкви Константинополя. А часть святой главы находится на Афоне.
Обретение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать
Считается, что в этот день нельзя:
Кроме того, так как продолжается Петров пост – в этот день верующим нельзя есть молочные продукты, мясо и другие запрещенные продукты.
Иоанн Предтеча: в чем помогает
Иоанн Предтеча – о чем молятся святому? Считается, что молитва перед иконой Иоанну Предтечи избавляет от болезней головы, даже самых серьезных. При этом речь идет не только о физической боли, но и духовной: после молитвы открывается путь к просветлению, люди осознают свое призвание.
Также молятся Иоанну Крестителю о благополучии на работе.
Кроме того, он помогает сделать важный выбор в жизни и в создании крепкой семьи.
Иоанн Предтеча: молитва
Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь.
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Тропарь, глас 4-й
Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя: неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися славным и честным твоим рождеством, и воплощение Сына Божия мирови проповедуется.
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