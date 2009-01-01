Агрессия РФ происходит на протяжении сотен лет, отметил Мединский.

Флаг России, иллюстрация УНИАН

Главная проблема гражданвовсе не в президентеили другом руководителе страны, а в том, что в ней "общество насквозь пропитано манией величия над другими".

Об этом священник Украинской греко-католической церкви, капеллан из зоны АТО Николай Мединский (Зализняк) рассказал в интервью "Обозревателю".

В то же время собеседник подчеркнул, что агрессия РФ происходит уже на протяжении 800 лет.

"Когда человек действует по приказу, то тяжесть его греха ослабляется, но все легенды и мифы о пушистом русском народе и злой их власти были бы правдивы, если бы эта агрессия происходила лишь в течение последних лет или пары десятилетий", — добавил капеллан.

По его словам, "проблема все же где-то внутри этого общества, которое насквозь пропитано манией величия над другими, манией своей исключительной роли третьего Рима и миссии, что они должны прийти и спасти весь мир".

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой говорил, что в России люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин (советский диктатор Иосиф Сталин — Ред.) продолжал сидеть в Кремле — такова реальность.