Обстрел автобуса под Волновахой, подозреваемый российский полковник и "Ангелы ада"

Сообщения о подозрении Синельникову и Шпакову направлены по почте.

Обстрел автобуса под Волновахой, иллюстрация. Facebook Вячеслава Аброскина

обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 г . причастны полковник вооруженных сил России Анатолий Синельников и гражданин Украины, т. н."военный комендант Докучаевска" Юрий Шпаков.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков, пишет 112 Украина

"Нам удалось получить доказательства, послужившие основанием для получения подозрения отдельным лицам, а именно гражданину РФ полковнику Синельникову и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, в результате которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, куратора "5-й армейской бригады" и командовал действиями Шпакова", — рассказал Маяков.

Сообщения о подозрении им направлены по почте.

Он также отметил, что боевики ДНР во время обстрела автобуса в Волновахе выпустили 88 неуправляемых ракет по гражданскому населению и военным, сообщает Эспрессо.TV.

Он отметил, что обстрел велся с территории более 20 километров от места разрывов, то есть злоумышленники наносили огневые поражения в три залпа.

"88 неуправляемых ракет выпустили. Неуправляемые ракеты на определенную площадь поражают все живое. То есть, они вели обстрел по автодороге Славянск—Мариуполь на поражение", — подчеркнул Маяков.

Как рассказал первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук, Шпаков сейчас находится на неподконтрольной территории, в городе Донецке.

"Была информация, что он не живой. Но эта информация не подтвердилась, сегодня нам известно, что он жив и находится в Донецке, но не находится на той должности, как два года назад. Он был военным. Имел отношение к ВС. На сегодня, по нашей предварительной информации, он отлучен от вооруженных формирований так называемых ДНР, — сказал Сторожук.

Сторожук также объяснил, что этот обстрел совершили три мобильные группы реактивного дивизиона "Ангелы ада" пятой отдельной мотострелковой бригады первого армейского корпуса ДНР. Таким образом, следствие намерено установить каждого, кто входит к этой бригаде.

Напомним, в районе Волновахи Донецкой области около 14:30, 13 января 2015 года, боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил АТО, попав в автобус с мирными жителями. В результате обстрела погибли 15 человек, 13 ранены.