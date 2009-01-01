Обвиняется в госизмене. Арестован гражданин Украины, вербовавший бойцов ВСУ по заданию РФ

Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГПУ.
Сообщается, что подозреваемый совершил действия, направленные на привлечение военнослужащего Вооруженных Сил Украины и дальнейший сбор с целью передачи представителю указанной иностранной организации сведений военного характера, в том числе и таких, которые составляют государственную тайну (ч . 1 ст. 111 УК Украины).
Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.
Обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, на Тернопольщине снайперу ДНР суд дал 14 лет тюрьмы.