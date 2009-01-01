Очень безопасный. В Одессе разработали новый легкий самолет, опубликовано видео

"Дельфин" прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов.

Самолет "Дельфин" Скриншот видео с tsn.ua

В Одессеновый легкомоторный самолет — "Дельфин", он очень безопасный.

Об этом пишет ТСН.

Издание уточнило, что воздушное судно уже прошло все необходимые испытания и сертифицировано для полетов.

По замыслу конструкторов, на нем можно обучать летчиков, мониторить с воздуха границу и лесные пожары.

Борт сделали очень безопасным. В случае аварии срабатывает специальная система спасения — открывается парашют и самолет с пилотами, пассажирами просто спускается.

Ранее сообщалось, что в Украине разработали новое термобарическое оружие — пехотный огнемет РПО-16, а также гранаты РГО-27С и РГО-27С2. Узнать больше о новинках можно здесь.

Видео: ТСН