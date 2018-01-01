Одежда растаяла под дождем: прохожие не заметили гуляющую рядом голую девушку. Видео

На нестандартный эксперимент решилась художница из Балтимора Джен Сейдель и ее дочь.

В США обнаженная девушка прогулялась по улице. Скрин с видео

В США никто из прохожих не заметил, как по улице прогуливается обнаженная девушка.

Видео с необычным экспериментом опубликовало РЕН ТВ.

На нестандартный эксперимент решилась художница из Балтимора Джен Сейдель и ее дочь.

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Голое тело модели Брианны Энтони они загримировали, нарисовав на нем шорты и футболку. Из настоящей одежды на девушке были лишь наклейки на груди и стринги.

После этого модель отправилась прогуляться по улице среди людей. Но прохожие ничего не замечали, пока не пошел дождь. Девушке пришлось просить у окружающих зонт, чтобы ее наряд не смыло.

Некоторые из опрошенных после эксперимента граждан признались, что заподозрили неладное только относительно верхней части. А вот, что и шорты тоже ненастоящие, люди искренне удивились.

Люди смущались, но все же протягивали зонт.

Стоит отметить, что это не первый подобный эксперимент. Ранее модели уже разгуливали в нарисованной одежде – что правда, только в нижней, верх был настоящим.

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