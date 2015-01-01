Один украинский телеканал прекращает вещание

Закрыли UBR, сиротинушку, написал выпускающий редактор телеканала.

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Украинский бизнес-канал UBR прекращает вещание. С 1 января 2017 канал закрывают.

Об этом написал выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь на своей странице в Facebook.

"Под елочку — новиночка. Закрыли UBR, сиротинушку", — пишет он.

Как сообщает "Телекритика", эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Ранее сообщалось, что телеканалу "1 + 1" могут не продлить лицензию на вещание. Журналисты обратились с письмом к руководству страны и заявляют, что это может быть попытка рейдерского захвата.