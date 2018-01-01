Одиозная журналистка рассказала, как двое нардепов занимались сексом прямо в зале Рады

Фамилий участников этого пикантного процесса Коба не назвала.

Коба рассказала о сексе депутатов прямо в зале Рады. 112.ua

Бывшая парламентская журналистка Ярослава Коба заявила, что народные депутаты занимались сексом непосредственно в зале Верховной Рады.

"Мне депутаты говорили: "У меня было просто в зале", – цитирует Кобу ObozTV.

При этом она уточнила, что половой акт состоялся между самими депутатами. Однако фамилий участников этого пикантного процесса Коба не назвала.

"Возможно, человек солгал, но мне говорил, что такое было", – уточнила журналистка.

Отметим, Коба является бывшей журналисткой Рада. Она прославилась после своего заявления о желании заняться сексом на трибуне со спикером парламента.

Ранее в Днепре из-за громкого секса в общежитии вспыхнула кровавая драка. На место пришлось вызывать бригаду скорой помощи и полицию.

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