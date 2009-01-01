"Огненное кольцо". В Латинской Америке наблюдали за солнечным затмением, фото и видео

В Боливии Луна только немного закрыла собой Солнце.
Об этом пишет ТСН.
В то же время издание уточнило, что в первых двух странах в небе целый час было видно огненное кольцо.
"Уникальное зрелище возникло в момент, когда полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду", — отметили журналисты.
Меньше повезло зрителям соседней Боливии, там Луна только немного закрыла собой Солнце. "Это было хорошо видно в обсерваториях, которые в этот день открыли двери для всех желающих", — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что ученые нашли возле звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из них условия подходят для существования жизни. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.
Видео: ТСН