"Огненное кольцо". В Латинской Америке наблюдали за солнечным затмением, фото и видео

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1 / 4 Полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду (Reuters)

В Боливии Луна только немного закрыла собой Солнце.

Полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду Reuters

В Аргентине, Чили и Боливии (Латинская Америка) люди наблюдали за первым в 2017-м году

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что в первых двух странах в небе целый час было видно огненное кольцо.

"Уникальное зрелище возникло в момент, когда полная Луна проходила мимо Солнца, почти полностью закрывая звезду", — отметили журналисты.

Меньше повезло зрителям соседней Боливии, там Луна только немного закрыла собой Солнце. "Это было хорошо видно в обсерваториях, которые в этот день открыли двери для всех желающих", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что ученые нашли возле звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из них условия подходят для существования жизни. Ознакомиться со сведениями аналитиков можно здесь.

Видео: ТСН