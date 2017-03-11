Огонь из гаубиц и противотанковых пушек. Опубликованы фото боевых стрельб ВСУ под Киевом

Личный состав отрабатывает индивидуальные и групповые нормативы по специальной подготовке в составе подразделений.

Боевые стрельбы ВСУ Фото: mil.gov.ua

На учебном полигоне в Киевской области продолжается плановое боевое слаживание артиллерийских подразделений 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Сообщается, что личный состав отрабатывает индивидуальные и групповые нормативы по специальной подготовке в составе подразделений, а также управления артиллерийским огнем.

Как отметил заместитель командующего ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Гисцев, подготовка проходит во взаимодействии со средствами артиллерийской разведки, с учетом боевого опыта, приобретенного в ходе антитеррористической операции на Востоке Украины.

Артиллеристы выполняют боевые стрельбы из 152-мм орудий-гаубиц Д-20, максимальная дальность стрельбы которых составляет более 17 км. Разлет осколков снарядов Д-20 позволяет эффективно подавлять живую силу и огневые средства противника.

Также в ходе тактических учений проводится боевое слаживание подразделений противотанкового дивизиона. Военнослужащие проводят стрельбы из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Кроме того, для борьбы с подвижными и неподвижными бронированными и малоразмерными наземными целями солдаты учатся применять противотанковые комплексы "Конкурс".

Обучение завершаются 17 марта, после чего артиллеристы продолжат слаживание подразделений в составе соединения на полигоне "Широкий лан".

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине проходят масштабные учения с привлечение резервистов.

Фото: mil.gov.ua.